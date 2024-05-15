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Гастроэнтеролог рассказала о полезном гарнире к мясу

Сложные углеводы, которые содержатся, например, в гречке, рисе и макаронах, не рекомендуется есть вместе с мясом, в качестве гарнира к нему лучше всего подойдут овощи, рассказала врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.

«Рекомендуется овощи есть с белковыми продуктами. То есть, допустим, запеченая курица и салат из овощей - прекрасное сочетание. А сложные углеводы лучше оставить для отдельного приема пищи. Например, гречка с мясом - это очень большая нагрузка для желудочно-кишечного тракта, в сочетании эти продукты препятствуют усвоению друг друга в нашем организме, поэтому их приветствуется есть отдельно», - отметила Калимат Багатова.

Гастроэнтеролог порекомендовала сочетать мясо с овощами, подчеркнув, что весной приветствуется включать в рацион сезонные овощи, фрукты и зелень, пишет РИА Новости.