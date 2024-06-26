В России и мире

YouTube удалил каналы иностранных блогеров, позитивно рассказывающих о России

Видеохостинг удалил активно набирающие популярность YouTube-каналы Sasha Meets Russia и Fiorella In Moscow без предъявления объяснений и возможности восстановления. Один из них нес в себе исключительно развлекательный и познавательный контент.

«Никаких предупреждений от YouTube не поступало, в один день я получила письмо на почту, что ваш аккаунт удален за нарушение правил сообщества, при этом они не упомянули, каких именно. Я написала апелляцию, они сказали то же самое, и что канал мне не вернут. У меня не было никакого политического контента», — поделилась владелец канала Sasha Meets Russia Саша Йост.

Тоже самое коснулось и канала политического аналитика и журналистки Фиореллы Изабель, чей канал был также внезапно удален без предупреждения. В своем блоге она активно критиковала действия Израиля в Газе и на Западном Берегу, а также ставила под сомнение западные нарративы, пишут «Известия».

«Мой новый и небольшой канал, который недавно начал набирать популярность, был полностью удален без каких-либо «страйков» и предупреждений. Это произошло сразу после того, как я сделала интервью со Скоттом Риттером, которое набрало более 20 тыс. просмотров. У меня также был антисионистский контент, потому что я ездила на Западный Берег и брала там интервью. Они только что приняли «решение» по моей апелляции и окончательно запретили меня», — рассказала Фиорелла Изабель.

YouTube не в первый раз ограничивает доступ к своей платформе популярным людям и медиа-ресурсам в России и за рубежом. Ранее, в октябре 2023 года, видеохостинг удалил канал американского журналиста Джексона Хинкла, который насчитывал 300 тыс. подписчиков. Доступ был ограничен дизайнеру Артемию Лебедеву, переводчику Дмитрию Пучкову («Гоблину»), техноблогеру и политическому обозревателю Стасу Васильеву («Ай, как просто!») и пранкерам Вовану и Лексусу.

