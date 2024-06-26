В России и мире

Минпромторг обсудит с автопроизводителями новую платформу для легковушек

В рамках стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года правительство планирует обсудить с представителями автопромышленности перспективы создания единой модульной платформы для выпуска легковых автомобилей. Увеличение количества моделей, выпускаемых на одной базе, необходимо для углубления локального производства и наращивания объемов выпуска автокомпонентов.

Как рассказали в Минпромторге, для создания унифицированной архитектуры определен порядок субсидирования НИОКР. К реализации проекта могут привлекаться действующие меры государственной поддержки, в частности специализированная программа ФРП «Автокомпоненты» и кластерная инвестиционная платформа. Унифицированная архитектура может вдвое снизить сроки создания новых моделей автомобилей и сократит затраты на их производство, пишут «Известия».

В ФНС подтвердили, что одним из предполагаемых источников финансирования является программа «Автокомпоненты», запущенная в 2022 году по инициативе Минпромторга. По ней российские производители могут получить льготные займы на сумму до 5 млрд рублей на срок до семи лет по ставке 3% или 5% годовых. Средства предоставляются для создания и развития производств отечественных компонентов для автомобилестроения и специального машиностроения.

Правда, производители скептически оценивают свои возможности по отраслевой кооперации для вложений в НИОКР, а также в создании компонентной базы. Пока им выгодно продвигать уже готовые китайские инженерные решения для выпуска легковых машин.