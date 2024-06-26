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Онколог обозначил способы профилактики рака

Для профилактики рака следует отказаться от вредных привычек, ограничить пребывание под открытым солнцем в часы его наибольшей активности, не посещать солярий, вести здоровый образ жизни, а также ограничить потребление жирного, сладкого, копченого и острого, заявил главный внештатный специалист онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн.

«Первое — отказаться от вредных привычек. Второе — ограничить пребывание под открытым солнцем в часы наибольшей солнечной активности, отказаться от посещения солярия. Третье - вести здоровый образ жизни, ограничить потребление жирного, сладкого, копченого, острого», — сказал Андрей Каприн.

Он отметил, что помимо этих правил важно своевременно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, пишет РИА Новости.