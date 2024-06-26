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Пытавшегося убить Трампа стрелка ликвидировали

Стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс, он прятался на крыше предприятия в примерно 100 метрах от сцены, пишет газета New York Post со ссылкой на источники.

«Стрелок, который пытался убить бывшего президента Дональда Трампа в субботу, был опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс», - говорится в сообщении издания.

Как следует из заявления полиции штата, стрелок на митинге Трампа, вероятно, действовал в одиночку, однако полиция ищет других возможных подозреваемых, сообщает РИА Новости.

«Мы абсолютно не считаем самим собой разумеющимся, что это было нападение одного человека, и поэтому мы будем искать любую дополнительную информацию, которая может указать нам на кого-либо еще, кто мог приложить к этому руку», - заявили в полиции.

Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.

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Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.