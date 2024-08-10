Общество

Евгения Морозова из Пскова получила титул первой вице-миссис Россия

Евгения Морозова из Пскова получила титул первой вице-миссис Россия в рамках фестиваля-конкурса «Миссис Россия-2024», который прошёл в Москве 11 августа. Евгения Морозова достойно представила регион и вошла в топ-пять красавиц России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дирекции конкурса «Миссис Псков».

Фото здесь и далее: дирекция конкурса «Миссис Псков»

Евгения Морозова – 39-летняя мать двух дочерей. В прошлом году она стала победительницей конкурса «Миссис Псков-2023», что дало ей возможность представить регион на престижном федеральном конкурсе. Евгения Морозова прошла в финал национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия-2024», который прошёл 11 августа в большом концертном зале фольклорного центра «Москва».

Всего в финале приняли участие 39 представительниц разных регионов РФ, в том числе жёны участников спецоперации, несколько из них в этом году прошли в финал. Также на конкурсе был установлен рекорд по участию многодетных матерей: из 39 финалисток со всей страны 13 — многодетные мамы. Ведущими программы выступали певец Дмитрий Колдун и миссис Россия-2022 — Нина Банная.

Напомним, конкурс «Миссис Россия» проходит в Москве ежегодно с 2000 года. Титул «Миссис Россия-2024» завоевала 40-летняя жительница Санкт-Петербурга.