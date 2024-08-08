Экономика

Игорь Савицкий: Вывески должны привлекать взгляд, а вы вводите дизайн-код

Подходить к регулировке дизайна вывесок в Пскове стоит с большей креативностью и свободой для предпринимателей. Об этом промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Строим парк – вокруг пустыня. Ни кафе, ни магазинов. Это не общественное пространство, это выброшенные деньги. Мэр города должен начинать с экономики, что может принести доход. Надо сделать кафе, рестораны, магазины, чтобы людям было приятно находится. А то мы кричим, что у нас туристический город, но запрещаем все, вплоть до вывесок. Так нельзя», – сказал Игорь Савицкий.

Он не согласился с утверждением, что центр Пскова без визуального шума в виде различных вывесок стал выглядеть лучше.

«Он стал похож на Минск, мертвый город Минск. Город пустой вечером. Давайте не путать красивые вывески и стандартные. Стандартными картины художников не бывают. Каждая вывеска – это вывеска, она должна привлекать взгляд, а вы вводите этот стандарт. Я сам три месяца работаю без вывески. И я деньги теряю, и город. Надо сделать так, чтобы вывеска была приемлемая», — добавил Игорь Савицкий.

По его мнению, многие вывески до введения дизайн-кода отличались оригинальностью и вписывались в визуальный облик города.

Напомним, дизайн-код начал применяться с 2021 года в Пскове по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова. Тогда произведена замена вывесок и других информационных конструкций в исторической части города, после чего дизайн-код распространили на всю территорию областной столицы. Затем положительный опыт был масштабирован на все муниципальные образования Псковской области.