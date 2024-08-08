Экономика

Николай Рассадин о «Фаворе» на Четырех углах: Мне было сказано четко – рынка там не будет

На месте «Фавора» в Пскове не будет рынка. Об этом общественный деятель, представитель бизнес-сообщества региона Николай Рассадин заявил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У чиновников свое видение развития этой территории. Я не буду рвать пупок для того, чтобы что-то кому-то доказать. Не хотите – не надо, занимайтесь сами. Мое мнение – здесь разыгрывается более шкурная тема, идет борьба за этот участок. Мне было сказано четко – рынка там не будет», – рассказал Николай Рассадин.

Ранее сообщалось, что крытый рынок на Четырех углах в Пскове готовят к сносу.