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Срок действия договора между РФ и Литвой о правовой помощи истекает 21 января

Срок действия договора между Российской Федерацией и Литовской Республикой о правовой помощи истекает 21 января 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Минюста России по Псковской области.

«Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области информирует, что согласно ноте МИДа Литовской Республики от 3 июля 2024 №5-434/2024, срок действия договора между Российской Федерацией и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 июля 1992 года истекает 21 января 2025 года», - сообщили в ведомстве.