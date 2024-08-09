Культура

На реставрацию ансамбля Порховской крепости готовы выделить почти 150 млн рублей

Реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Порховской крепости» конца XIV века продолжат в Порхове. Как следует из информации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, работы по реставрации ансамбля будут завершить к концу 2026 года.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Подрядчику предстоит отреставрировать стену от Средней башни к Псковской башне, стену от Псковской башни до Псковских ворот, Никольскую и Среднюю башни.

Начальная цена контракта — 149 млн 999 тысяч 888,04 рубля. Исполнителя определят 2 сентября. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Ранее на территории ансамбля Порховской крепости провели археологические раскопки.

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Памятник «Ансамбль Порховской крепости, XIV век» - главное историческое ядро, центральный архитектурно-градостроительный ансамбль Порхова. Крепость расположена в центральной части города, на правом берегу реки Шелони, и занимает площадь размером 16537 квадратных метров. Ансамбль включает: Никольскую, Среднюю и Малую башни, руины Псковской башни и стены.

С 1387 года Порховкая крепость – один из самых мощных форпостов Новгородской земли, успешно сдерживал натиск иноземных захватчиков. Крепость несколько раз осаждалась врагами, в XIV-XV веках после каждой осады велись модернизации и перестроения. На примере Порховской крепости можно наблюдать традиции крепостного зодчества доогнестрельного и огнестрельного периодов.

На сегодняшний день Порховская каменная крепость признана учеными уникальным по сохранности памятником новгородского фортификационного зодчества XIV-XV веков, она имеет огромную историко-культурную значимость. Крепостные стены и башни представляют собой одну из главных достопримечательностей Порхова.