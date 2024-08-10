Происшествия

Бежаницкий суд вынес приговор отцу двоих детей за кражу холодильника

Приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины, который украл холодильник, огласил Бежаницкий районный суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина, обвиняемый в совершении кражи с незаконным проникновением (пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ), был ранее неоднократно судим.

Установлено, что в марте 2024 года подсудимый совершил хищение имущества соседки. Он пришёл к её квартире и, заметив, что дверь не запирали, незаконно пробрался внутрь. Подсудимый тайно похитил холодильник марки «Айсберг» стоимостью 3 000 рублей. С этим холодильником он покинул квартиру и распорядился им по своему усмотрению, причинив соседке материальный ущерб.

В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным в совершении преступления. При назначении наказания суд учёл такие смягчающие обстоятельства как полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении одного малолетнего ребёнка и одного несовершеннолетнего. Кроме того, суд в соответствии с второй частью статьи 61 УК РФ признал обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, его состояние здоровья, а именно наличие инвалидности.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.