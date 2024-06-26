В США совершено покушение на Дональда Трампа

На экс-президента США Дональда Трампа совершили покушение во время его выступления в Пенсильвании, сообщают иностранные и российские СМИ. У политика, в настоящее время вновь претендующего на пост американского президента, окровавлено ухо.
Дональд Трамп был вынужден прервать свое выступление и экстренно покинуть место происшествия.
По предварительным данным, совершивший покушение был задержан. В настоящее время мотивы нападения на экс-президента США выясняются.
По описаниям очевидцев происшествия, после выстрелов Трамп схватился за ухо, затем упал, после чего охранники политика окружили и подняли его. На видеозаписи на щеке экс-президента видна кровь.
Действующий президент США Джо Байден заявил, что не получал информации о нападении на своего предшественника и конкурента.
Иллюстрация: Telegram-канал Mash, скриншот с видеотрансляции.