Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о псковских рынках

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

На волне закрытия и ликвидации рынка «Фавор» в Пскове в общественно поле вновь развернулась дискуссия: а нужны ли нам вообще рынки? С одной стороны, они были актуальны в 90-е годы, когда там можно было купить и продать буквально все. Рынки, действительно, кормили российские семьи. А сейчас у нас масса иных форм торговли: от маркетплейсов (где все онлайн), до магазинов шаговой доступности, торговых центров. Многие, особенно молодое поколение, считают их архаизмом, портящим внешний облик города. А вот представители старшего поколения ходят туда не просто по привычке, а с удовольствием: там дешевле, можно купить натуральные продукты, достаточно быстро продать излишки сада-огорода, реализовать фермерскую продукцию. И не нужно тратить деньги за аренду помещения – а цены нынче кусаются.

Тот факт, что в рынке маловато эстетики, а подчас и гигиены, теряется на фоне иных преимуществ. Так что такое рынки сегодня – архаизм или один из способов торговли? В каком виде они могут существовать в городском пространстве или им в городе совсем не место? Рынок – это один из способов поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и малого и среднего предпринимательства или это только иллюзия? В этих вопросах мы сегодня будем разбираться в программе «Кузница».

Наш сегодняшний эксперт – Игорь Савицкий – промышленник, директор холдинга NPN.

Телефон прямого эфира: 56-72-73.