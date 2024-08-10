Происшествия

Мошенники похитили почти 11 тысяч рублей у 20-летней псковички

Очередной случай дистанционного хищения денежных средств зарегистрирован в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что с банковского счета потерпевшей 2004 года рождения злоумышленникам удалось похитить почти 11 тысяч рублей.

Девушка через сервис поиска попутчиков решила забронировать поездку и заранее внесла оплату. Неустановленный собеседник прислал ссылку, по которой псковичка перешла и ввела на сайте данные банковской карты, подтвердив перевод средств кодом из смс.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.