Происшествия

В МВД назвали фейком информацию о конфликте полицейского с несовершеннолетним в Порховском районе

Информация об участии сотрудника полиции в конфликте с несовершеннолетними жителями Порховского района в минувшие выходные не соответствует действительности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

В ходе мониторинга сети Интернет и СМИ региона правоохранители обнаружили публикацию о конфликте между полицейским и школьниками в Порховском районе. В МВД проверили информацию по факту инцидента, установили и опросили участников 13 августа. Никто из них не служит в полиции и не имеет отношения к органам внутренних дел.

УМВД России по Псковской области рекомендует представителям СМИ и блогосферы, жителям региона использовать официальные источники информации и в случае необходимости обращаться за комментариями в пресс-службу ведомства.