Экономика

Игорь Савицкий: Инициативы властей часто просто популистские

Решения депутатов и чиновников не должны бить по экономике, заявил промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По своей собственной экономике бить не надо – надо принимать решения. Сами не можете – позовите нас, мы дадим совет, просто сделайте это публичным, чтобы люди видели, что мы советуем и что делают в итоге», – сказал Игорь Савицкий.

Он добавил, что каждому чиновнику нужно на стол поставить табличку: «Мы по уровню жизни занимаем 46 место в мире».

«По моему пониманию богатств России, мы должны быть на 8 или 10 (месте). Каждому чиновнику надо смотреть на нее, когда он вводит запреты, штрафы. И получать заключение – к чему это приведет население. Инициативы часто просто популистские», — добавил Игорь Савицкий.

В пример промышленник привел случаи с искусственным ограничением цен на определенные товары, когда торговые точки в итоге повысили цены на товары остальных категорий, чтобы не «уйти в минус» и получить необходимую прибыль.