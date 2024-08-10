Путин назначил председателя Печорского районного суда

Президент России Владимир Путин назначил председателем Печорского районного суда Наталью Алексееву, а Виолетту Булочникову - судьей Псковского городского суда. Соответствующая информация следует из указа президента.
Напомним, ранее на очередном заседании квалификационной коллегии судей Псковской области рекомендовали назначить на новые должности трех судей:
- На должность судьи Порховского районного суда рекомендована Наталия Еременок, старший помощник прокурора города Пскова.
- На должность судьи Порховского районного суда рекомендован Дмитрий Тимофеев, помощник прокурора города Великие Луки.
- На должность мирового судьи судебного участка №35 в границах административно-территориальной единицы «город Великие Луки» на трехлетний срок полномочий рекомендована Донна Малашина, юрисконсульт ООО «Дантист».