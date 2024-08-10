Завод электротехнического оборудования предлагает псковским выпускникам заключить договор на целевое обучение 

Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» в Псковской области предлагает выпускникам школ заключить договор на целевое обучение.
Заключить договор можно с вузами:
- «Ивановский государственный энергетический университет», город Иваново, по направлениям 2.13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 2.13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника по программам бакалавриата», очное обучение.
- «Санкт-Петербургский политехнический университет», город Санкт-Петербург, по направлениям 2.09.03.02 «Информационные системы и технологии», 2.13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника по программам бакалавриата», очное обучение.
- «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия», город Великие Луки по направлениям 4.35.03.06 «Агроинженерия», 2.09.03.03 «Прикладная информатика», 2.13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника по программам бакалавриата и магистратуры», очное и заочное обучение.
- «Московский энергетический институт» филиал в городе Смоленске, по направлению 2.13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника по программе бакалавриата», очное обучение.
- «Псковский государственный университет», город Псков, по направлению 2.13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника по программе бакалавриата», очное и заочное обучение.
Зачисление на целевые места проходят по отдельному конкурсу.
Предприятие гарантирует:
- дополнительную стипендиальную программу;
- прохождение оплачиваемой практики на предприятии с официальным трудоустройством;
- гарантируемое трудоустройство после обучения с достойной и стабильной заработной платой;
- иногородним предоставляем жильё;
- единоразовая выплата «подъемных» — 100 000 рублей при трудоустройстве;
- социальный пакет;
- спортзал, медпункт на территории предприятия;
- участие в корпоративных мероприятиях;
- карьерный рост и профессиональное развитие.
Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (81153) 6-38-78; 89118901707 или 89211153040.
«Присоединяйтесь к нашей команде и начните свой профессиональный рост уже сегодня!» – добавили в компании.
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