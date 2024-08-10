Общество

«Европа Плюс Псков» приглашает на закрытый показ фэнтези-экшена «Ворон»

21 августа, за два дня до старта всероссийского проката, «Европа Плюс Псков» приглашает радиослушателей на закрытый показ стильного фэнтези-экшена «Ворон» (18+). Главные роли в фильме исполнили шведский актёр Билл Скарсгард, известный по роли Пеннивайза в ремейке «Оно» (18+), и британская поп-звезда FKA Twigs, для которой лента стала дебютом в большом кино.

Кадр из фильма «Ворон» / «КиноПоиск»

С 12 по 19 августа каждый радиослушатель может получить приглашение на закрытый сеанс «Ворона» в кинотеатре «Мираж Синема». Для этого достаточно внимательно следить за эфиром «Европы Плюс Псков» на 102.1 FM и первым дозвониться в студию после специального сигнала.

Видео: Телеканал КИНОТВ

Сюжет «Ворона» основан на культовом графическом романе Джеймса О’Барра. Это готическая история несокрушимой любви, преградой для которой не может стать даже смерть. Главный герой погибает, чтобы спасти возлюбленную, и застревает между миром живых и мёртвых. Он возвращается в облике ворона, желая свершить правосудие.