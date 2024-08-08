Экономика

Решение о назначении директора ООО с 1 сентября нужно будет заверять у нотариуса

Решение об избрании или назначении директора ООО нужно будет удостоверять у нотариуса с 1 сентября 2024 года. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Путин подписал федеральный закон от 08.08.2024 №287-ФЗ, согласно которому вносятся изменения в законы о государственной регистрации юрлиц и ИП, об обществах с ограниченной ответственностью, а также в основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Изменения вступают в силу с 1 сентября 2024 года.

С этого времени факт принятия решения об избрании нового руководителя (генерального директора) в ООО обязательно нужно будет удостоверять у нотариуса. Нотариус будет подписывать и направлять заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в регистрирующий орган в электронном виде. Ранее это делал новый директор организации.

Аналогичное правило установлено и при удостоверении нотариусом факта принятия решения об избрании (о назначении) единоличного исполнительного органа единственным участником юрлица.

Указанные изменения позволят сократить случаи захвата компаний и защитить их имущество, пояснили в налоговой.

Для юрлиц иных организационно-правовых форм при избрании (назначении) руководителя обязанность по подаче в регистрирующий орган заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ будет возложена на нотариуса, засвидетельствовавшего подлинность подписи заявителя на заявлении, в рамках одного нотариального действия. Исключение - кредитные и некоммерческие организации, регистрируемые через Банк России и Минюст. Это позволит сократить временные и финансовые затраты заявителей, заключили в ведомстве.