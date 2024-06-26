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В Госдуме предупредили о штрафах за оскорбления в домовых чатах

За оскорбления в домовых чатах может грозить штраф до 3000 рублей, за угрозы в адрес соседей - лишение свободы на срок до 2 лет, а за высказывания, разжигающие межнациональную рознь - до 6 лет лишения свободы, рассказал глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

«За неподобающее поведение в домовых чатах предусмотрены и применяются на практике вполне реальные меры ответственности: использование оскорблений и нецензурных выражений может обернуться штрафом от 1000 до 3000 рублей по статье 5.61 КоАП РФ; распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство, влечет уголовную ответственность вплоть до 3 лет лишения свободы по статье 128.1 УК РФ; угрозы в адрес соседей могут стоить свободы на срок до 2 лет по статье 119 УК РФ; высказывания, разжигающие межнациональную рознь, караются лишением свободы до 6 лет по статье 282 УК РФ; публикация чужих персональных данных без разрешения грозит штрафом от 2000 до 6000 рублей по статье 13.11 КоАП РФ», - сказал Сергей Гаврилов.

Депутат отметил, что для того, чтобы сохранить здоровую атмосферу в чате, необходимо придерживаться простых правил: быть вежливым, избегать грубых выражений, проверять информацию перед публикацией и уважать личное пространство других. Также, по его словам, стоит быть аккуратнее в выражениях, поскольку «скопившееся недовольство, стремление к доминированию и отсутствие навыков конструктивного диалога могут привести к не очень хорошим последствиям».

«Помните, что общение онлайн в общедомовом или районном чате – не повод забывать о реальной ответственности за свои слова. Модераторам чатов рекомендуется установить четкие правила коммуникации и определить последствия за их нарушение. Важно осознавать, что даже закрытый чат считается публичным пространством, и любое сообщение может быть представлено в суде. При столкновении с нарушениями лучше обратиться в компетентные органы, чем отвечать агрессией на агрессию. Это подчеркивает важность тщательного подбора администраторов чатов и председателей ТСЖ – людей, сочетающих знание законов с высокими моральными качествами», - подчеркнул он.

По его словам, культура виртуального общения – ключевой аспект цифровой эпохи, а взаимоуважение в онлайн-диалогах с соседями – фундамент комфортной жизни в реальном мире, пишет РИА Новости.

«Задача каждого участника – превратить домовой чат в инструмент созидания, а не разрушения добрососедских отношений. Только совместными усилиями мы сможем создать в наших виртуальных сообществах атмосферу взаимопонимания и конструктивного диалога, избегая юридических ловушек и межличностных конфликтов», - считает парламентарий.