В России и мире

Прошло 10 лет со дня катастрофы рейса MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур

10 лет назад над Донецком был сбит малазийский Boeing-777 с 298 пассажирами. Трагедия на рейсе Амстердам — Куала-Лумпур авиакомпании Malaysia Airlines произошла в июле 2014 года. Самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Все 298 пассажиров воздушного судна погибли.

Для расследования крушения Boeing-777 была создана группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Выяснилось, что самолет был сбит ЗРК «Бук», которая находилась на украинской территории. Как заявляли в Минобороны РФ, Россия не причастна к трагедии, этому свидетельствуют разговоры украинских военных, обсуждающих возможность сбить еще одно воздушное судно.

Спустя шесть лет после трагедии Нидерланды подали на Россию в Европейский суд по правам человека. Страну требовали признать причастность к крушению воздушного судна.

В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Суд признал россиян Игоря Гиркина (Стрелкова)*, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в данной трагедии, пишет Ura.ru.

Не так давно в МИД РФ решили прекратить спор с Австралией и Нидерландами по делу о крушении малайзийского Boeing. Отмечается, что России не давали полноценно участвовать в расследовании инцидента. В Международную организацию гражданской авиации (ICAO) также были представлены обширные доказательства, опровергающие обвинения в причастности страны к катастрофе.

*включен в РФ в перечень террористов и экстремистов