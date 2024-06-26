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Рекомендации к употреблению консервов дала специалист

Консервированные продукты могут нанести вред людям, страдающим от высокого давления, а также болезнями сердца и почек из-за высокого содержания соли. Об этом сообщила заведующая дневным стационаром Клиники лечебного питания «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии» Татьяна Залетова.

«Консервированные продукты могут содержать большое количество соли, что может быть вредно для людей с высоким давлением, болезнями почек или сердца», - сказала она. Залетова добавила, что употреблять консервированную продукцию с осторожностью и в умеренных количествах рекомендуется при наличии каких-либо заболеваний или аллергии.

Эксперт отметила, что при консервации теряются некоторые витамины и минералы, что делает консервы менее полезными. «Важно выбирать качественные консервы и следить за составом продукта, чтобы убедиться, что он сохраняет свои полезные свойства», - пояснила Татьяна Залетова.

Врач порекомендовала не делать консервы основой питания, а использовать их лишь в качестве временной замены свежих продуктов, при выборе отдавать предпочтение необходимо натуральным и низкокалорийным, пишет ТАСС. При похудении рекомендовано выбирать консервированные продукты с низким содержанием жиров, сахара и соли.