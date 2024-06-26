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Мошенники начали предлагать людям старше 50 оформить фейковую льготу

Мошенники придумали новую схему обмана граждан старше 50 лет: представляясь энергоснабжающими организациями, они предлагают оформить льготу в честь юбилея, а затем лишают граждан накоплений, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Сначала аферисты с нажимом интересуются, будет ли человек оформлять льготу. Если он согласится, лжеэнергетики предлагают заполнить форму с указанием личных данных и даже счета, с которого оплачивают электричество — якобы для возвращения «переплаты». А для подтверждения льготы требуют пройти по присланной на электронную почту или в мессенджер ссылке, пишет «Прайм».

«Итог вполне прогнозируем: потеря аккаунта на "Госуслугах", снятие наличных со счета», — подытожил Иван Соловьев.

Еще хуже, если впоследствии жертву переключают на «сотрудников» ЦБ и правоохранительных органов, которые с помощью методов социальной инженерии отнимают все, вплоть до квартиры. Важно помнить, что звонкам от людей, представляющихся сотрудниками разного рода служб, не стоит верить — лучше самому связаться с этими структурами и получить разъяснения.