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Диетолог посоветовала ягоды годжи для снижения уровня сахара в крови

Диетолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала, действительно ли ягоды годжи полезны для здоровья.

«Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление ягод годжи может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, благодаря сочетанию растительного белка и клетчатки. Таким образом, ягоды годжи рекомендуют включать в рацион тех, кто хочет отказаться от сахара или уменьшить его количество», - объяснила Нурия Дианова.

По словам специалиста, ягоды годжи можно назвать «богатой белком» ягодой. Она также насыщена жирами и витаминами, что делает из них прекрасный перекус. Рекомендуемая суточная доза ягод годжи аналогична суточной норме сухофруктов, около 20-30 граммов (одна-две столовые ложки), пишет РИА Новости.

Она добавила, что хоть ягоды годжи и полезные, их цена значительно выше по сравнению с традиционными сухофруктами, которые также обладают полезными свойствами. Важно помнить, что ни один суперпродукт должен не доминировать в рационе, а быть частью разнообразного и сбалансированного питания.