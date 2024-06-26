В России и мире

Долги по кредиткам в России подскочили почти в полтора раза

В России портфель кредиток по итогам июля 2024-го года достиг рекордных значений, следует из данных крупных бюро кредитных историй (БКИ).

Общий объем долгов физлиц в этом сегменте дошел до 4,8 трлн рублей — это на 42% (или в 1,4 раза) больше, чем в аналогичном периоде 2023-го, отмечается в сведениях Объединенного кредитного бюро (ОКБ). За это же время число открытых карт выросло до 82 млн — или всего на 16%.

Рост сегмента на 40% в июле по сравнению с таким же периодом 2023 года подтвердили и в БКИ «Скоринг бюро». По их данным, общая сумма долгов граждан по таким картам по состоянию на конец июля превысила 3,9 трлн рублей. При этом количество выданного «пластика» растет медленнее — лишь на 11% до 94 млн.

В банках подтвердили рост портфеля в сегменте. В июле этого года по сравнению с прошлым число активных кредиток выросло на 50%, а объем портфеля по ним — на 43%, сообщили в ПСБ. В Новикомбанке рассказали, что количество действующих карт по состоянию на начало августа 2024-го увеличилось на 32% в сопоставлении с таким же периодом 2023-го.

Наряду с рекордным ростом портфеля кредиток зафиксировано увеличение уровня просрочки. По данным ОКБ, в этом сегменте объем необслуживаемых долгов от 90 дней и более по итогам июля вырос почти на треть до 579 млрд, пишут «Известия». А число таких карт увеличилось на четверть до 7 млн. Показатели просрочки на конец июля нынешнего года в суммарном и количественном выражениях выросли на 15% — до 459 млрд рублей до 7 млн штук соответственно, заявили и в «Скоринг Бюро».

Эксперты объясняют рост портфеля кредиток сохранением высоких инфляционных ожиданий, а также потребительской активностью россиян на фоне увеличения располагаемых доходов. Но, по их мнению, пока говорить о сильном ухудшении качества долгов в сегменте нельзя.

