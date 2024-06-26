В России и мире

В России стали реже приобретать глюкометры из-за их подорожания

В России стали реже приобретать глюкометры, рассказали в аналитической компании RNC Pharmа. Там связали снижение спроса на приборы, продажи которых ежегодно росли, с их подорожанием.

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Продажи глюкометров в России снизились на 11%, подсчитали в компании. Директор по развитию RNC Pharmа Николай Беспалов высказал уверенность, что причина — в повышении стоимости приборов.

При этом из года в год количество пациентов с сахарным диабетом растет, поэтому потребность в приборах для измерения уровня сахара в крови высокая, рассказала эндокринолог Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Наталья Балашова, пишут «Известия».

«В последние десятилетия во всех развитых странах мира, и Россия не исключение, наблюдается пандемия ожирения, которая и приводит к увеличению численности пациентов с сахарным диабетом, в первую очередь второго типа. Он рукотворный, то есть появляется в зависимости от образа жизни человека», — объяснил врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев.

По словам президента Московской диабетической ассоциации Эльвиры Густовой, люди с сахарным диабетом могут получить глюкометры бесплатно в рамках программ по льготному лекарственному обеспечению, но пока эта опция есть далеко не во всех регионах страны.

