В России и мире

Исполнилось 83 года со дня начала блокады Ленинграда

Торжественно-траурная церемония, посвященная 83-й годовщине начала фашистской блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, состоялась в воскресенье на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Фото: администрация Санкт‑Петербурга

Пискаревское мемориальное кладбище является одним из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и защитниках города. От Вечного огня до монумента «Мать-Родина» тянется трехсотметровая Центральная аллея. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. На мемориале есть также около 6 тысяч индивидуальных воинских могил.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - «Дорога жизни» - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

Как сообщает РИА Новости, венки и цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище возложили полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены правительства города, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и депутаты, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова и другие.



Также цветы и венки возложили представители Конституционного суда РФ, депутаты Государственной Думы РФ, представители Главного командования Военно-Морского Флота и командования Ленинградского военного округа, делегация Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, делегации общественных организаций ветеранов, блокадников, несовершеннолетних узников фашистских лагерей, тружеников тыла, детей войны, представители Фонда "Защитники Отечества" и ветераны специальной военной операции, члены молодёжных организаций, студенты, школьники, жители города.