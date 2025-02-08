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Эксперт оценил сроки массового внедрения цифрового рубля

Россияне смогут начать использовать цифровые рубли во второй половине следующего года, если рассматривать оптимистичный сценарий, а в более реалистичном - в 2027 году, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты - 1 июля 2025 года. Министр финансов РФ Антон Силуанов предположил, что возможность расплачиваться цифровыми рублями для каждого россиянина будет уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем.

«Россияне действительно смогут начать пользоваться цифровым рублем, но, скорее всего, это произойдет во второй половине следующего года - в лучшем случае. Более реалистично - в 2027 году», - отмечает Войлуков, оценивая сроки массового внедрения цифрового рубля.

В конце прошлого года число банков-участников пилота операций с реальными цифровыми рублями увеличилось с 12 до 15 банков. К тестированию присоединились три участника: Сбербанк, Т-Банк и банк «Точка». Глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в апреле сообщала, что около 50 юридических лиц открыли счета в цифровых рублях в рамках тестирования, а число физических лиц, совершающих операции с цифровым рублем, выросло до двух тысяч, пишут РИА Новости.

Говоря о том, начнут ли россияне охотно использовать цифровые рубли или проявят осторожность, эксперт считает, что в целом большинство россиян воспримут технологию с осторожностью. «Во-первых, цифровой рубль не дает ощутимых преимуществ по сравнению с существующими платежными средствами. Во-вторых, используются QR-коды, что требует стабильной связи и хорошего интернета - это делает оплату менее удобной и медленнее по сравнению с привычной банковской картой», - полагает Войлуков.

«Скорее всего, цифровой рубль заинтересует тех, кто уже привык платить через СБП и QR-коды. Но массовое использование будет зависеть от того, какие преимущества предложат ЦБ и банки, выступающие в качестве технических операторов», - считает эксперт.