Российская игра про конец света стала мировым хитом

Российская игра No, I’m not a Human («Нет, я не человек») стала мировым бестселлером — за неполный месяц ее продажи составили полмиллиона копий. Первые 100 тысяч были проданы за четыре дня, сообщили разработчики из студии Trioskaz. Это один из самых популярных российских проектов за последние пять лет.

Изображение: CRITICAL REFLEX

По жанру это психологический хоррор в формате визуальной новеллы с элементами выживания, действие которого разворачивается в мире, пережившем апокалипсис из-за экстремального солнечного излучения. Днем температура на поверхности настолько высока, что выйти на улицу смертельно опасно, а по ночам к дому игрока начинают приходить посетители, якобы обычные люди, ищущие убежище. Однако некоторые из них — так называемые «гости», маскирующиеся под человека.

Игровой процесс сосредоточен на принятии решений: геймеру в изолированном доме нужно решить, кому открыть дверь, а кого оставить снаружи.

Изображения: Trioskaz

Игра получила положительные отзывы (87%) за напряженную атмосферу, интересную механику и стильную визуальную подачу. Также хоррору поставили высокие оценки издания Tech Raptor, Cubiq, Noisy Pixel, Final Weapon, lv1 gaming, пишут «Известия».

Авторы рассказали, что планируют развивать No, I’m not a Human с помощью дополнительного контента. До конца года в нем появится еще 12 «гостей» и поддержка коллекционных карточек Steam и предметов в магазине Point Shop.