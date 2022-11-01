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Фестиваль «Знак русского» планируют вновь провести в Усвятском районе в 2023 году

Фестиваль «Знак русского» планируют вновь провести в Усвятском районе в 2023 году. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в своем Telegram-канале по итогам рабочей встречи с главой Усвятского района Дмитрием Петровым по вопросам событийного календаря на 2023 год.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Ольги Тимофеевой

«Планируем в следующем году провести фольклорный фестиваль "Знак Русского" имени Ольги Сергеевой. Будем задействовать две площадки – Усвяты и Церковище. Сейчас прорабатываем концепцию фестиваля, концертную программу и определяемся с датой проведения события», – отметила Ольга Тимофеева.

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Также коллегам из Усвятского района рассказали о возможностях абонементов, реализуемых Театрально-концертной дирекцией по программе «Пушкинская карта», и пригласили усвятских школьников на экскурсионные маршруты по Псковской области.

«Кроме того, затронули вопросы оснащения Усвятского районного центра культуры и обсудили перспективы участия в государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий". Нам предстоит большая совместная работа! Рассчитываю на плодотворное сотрудничество», – заключила она.