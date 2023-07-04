Работы финалистов конкурса «КиноСТАРТ» покажут на фестивале «Западные ворота»

Работы финалистов конкурса «КиноСТАРТ» покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.
Фото: Псковский городской молодежный центр
26 июня завершился приём заявок на второй областной конкурс видеороликов «КиноСТАРТ», который проходит в рамках IV международного кинофестиваля «Западные ворота». Всего оргкомитет обработал 31 заявку, поступивших на конкурс, 13 из которых по оценкам членов жюри прошли на следующий этап конкурса – финал.
Таким образом, финалистами стали работы авторов:
8 июля в креативном пространстве «Лофт» (начало – 13:15) состоится кинопоказ этих конкурсных работ и очное голосование зрителей, которое позволит окончательно определить победителя конкурса «КиноСТАРТ». Вход свободный, желательна регистрация.
Объявление и награждение победителя – автора лучшей работы, – состоится 9 июля на церемонии закрытия фестиваля IV международного кинофестиваля «Западные ворота».