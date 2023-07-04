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Работы финалистов конкурса «КиноСТАРТ» покажут на фестивале «Западные ворота»

Работы финалистов конкурса «КиноСТАРТ» покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

26 июня завершился приём заявок на второй областной конкурс видеороликов «КиноСТАРТ», который проходит в рамках IV международного кинофестиваля «Западные ворота». Всего оргкомитет обработал 31 заявку, поступивших на конкурс, 13 из которых по оценкам членов жюри прошли на следующий этап конкурса – финал.

Таким образом, финалистами стали работы авторов:

«Зодчие. Побег», Анастасия Лысанова;

«Бросок в бессмертие», Александра Васильева;

«Небо Псковской области», Михаил Прохоренко;

«В Михайловском», Сергей Иванов;

«Алёша», Дмитрий Ершов;

«Давай поговорим!», Роман Рыжов;

«ВЛВРЗ Реквием», Андрей Воронов;

«Фрески Снетогорья», Регина Малашук;

«Хоккеист», Антон Трофимов;

«Одиночество», Александр Петров;

«Доедай!», Елена Макарова;

«Привет, девочки!», Григорий Юшин;

«Сокровенное», Сергей Иванов.

8 июля в креативном пространстве «Лофт» (начало – 13:15) состоится кинопоказ этих конкурсных работ и очное голосование зрителей, которое позволит окончательно определить победителя конкурса «КиноСТАРТ». Вход свободный, желательна регистрация.

Объявление и награждение победителя – автора лучшей работы, – состоится 9 июля на церемонии закрытия фестиваля IV международного кинофестиваля «Западные ворота».