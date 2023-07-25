Сцена / Фестивали

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» про фестиваль «Наше море»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

С 4 по 6 августа в Гдовском районе на берегу Чудского озера будет проходить фестиваль «Наше море». Организаторы обещают гостям летнюю музыку, танцы под открытым небом, вкусную еду, самую «большую» уху и море позитива. Подробнее о программе фестиваля и сюрпризах, которые ждут гостей, в студии расскажут директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова и начальник отдела специальных проектов ТКД Александр Робин.

Проведет эфир Дина Дабришюте.

Трансляция завершена