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Это коллектив, который нужно слушать вживую: Николай Хондзинский о концерте Мариинки в Псковской филармонии

Прокофьев, Элгар и Рахманинов: 12 декабря в большом концертном зале Псковской филармонии состоится грандиозный концерт с участием симфонического оркестра Мариинского театра. Псковичи услышат жемчужины классической музыки XX века. Почему этот концерт нельзя пропустить, мы поговорили с Николаем Хондзинским, который встанет в этот день за дирижерский пульт.

- Николай, по какому принципу вы формировали программу концерта? Почему были выбраны именно эти произведения?

- В первую очередь, для меня было важно, чтобы 12 декабря на псковской сцене прозвучали «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова. Эта музыка никогда не звучала в Пскове. Для меня это возможность почувствовать образ и услышать отзвук империи, которую иначе мы никак не можем ощутить сейчас. Той империи, в которой Рахманинов жил и которую пронес сквозь всю свою жизнь. Находясь в эмиграции, он особенно тонко и болезненно переживал потерю своей России.

5-я симфония Прокофьева, которая прозвучит в 1-м отделении концерта - одна из моих любимых у Сергея Сергеевича. Это симфония военного времени, при этом она наполнена удивительным светом, такой особой прокофьевской чистотой.

Оба эти произведения воспринимаются мной как отзвуки империи. «Симфонические танцы» - последнее произведение Рахманинова. Когда я впервые осознал, что оно написано в 1940 году, у меня был шок: ведь это время, когда уже прозвучала 5-я симфония Шостаковича, практически скоро выйдет из под пера 7-я симфония. Когда уже вовсю звучала и даже отзвучала музыка Мосолова и других авангардистов, о которых сейчас и не вспоминают. И такое ощущение, что между этими сочинениями - столетия. Не только по языку, по образам, которые несет эта музыка.

Музыка Прокофьева - оттуда же, из ушедшей навсегда эпохи. Музыка, которая словно из Китежа звучит сегодня.

- Как в эту программу попали «Вздохи» для струнных, арфы и органа Элгара?

- Элгар выбрал для своей миниатюры итальянское слово Sospiri. Переводить его однозначно как «вздохи» не совсем корректно, в особенности, потому что это название автором сокращено. Скорее это должно быть «вздохи любви» «Soupir d’Amour», как первоначально было задумано. Это лирика, глубокая, красивая, очень интимная. Музыка от сердца. Написанная в начале века, в 1914 году, накануне мировых катастроф, композиция Элгара удивительно коррелирует с симфонией Прокофьева и «Танцами» Рахманинова. Возможно, еще раз подтверждая правоту предыдущего тезиса об отголосках другой эпохи, об отзвуках утраченного миром мира.

- «Sospiri» - произведение для струнных, арфы и органа. Мы действительно услышим на концерте 12 декабря орган?

- В партитуре автором указано Harmonium (Organ) ad libitum, то есть «по желанию», «по собственному усмотрению». В нашем случае это будет хороший синтезатор, который вполне заменяет орган по смыслу - это не сольный инструмент в произведении Элгара.

- Что вы ждете от новой работы с коллективом Мариинки? Есть ли волнение?

- Здесь речь не идет о волнении в смысле нервозности. Я, скорее, могу сказать, что работать с такими музыкантами очень волнительно в творческом смысле. От этого коллектива заряжаешься энергией, с ним можно добиться потрясающего результата в музыке. Так что это волнение скорее от предвкушения вновь разделить сцену с этими потрясающими музыкантами.

- Не было ли идеи провести профессиональный мастер-класс для псковских музыкантов, поделиться опытом?

- Пока, к сожалению, этого не позволяет сделать логистика их приезда. Они находятся в Пскове очень недолго, невозможно ничего, кроме концерта, включить в срок пребывания здесь. Мы думали и о возможности мастер-класса для детей, студентов колледжа, но пока это все нереально. Оркестр приезжает, мы проводим короткую акустическую репетицию и сразу после концерта они уже уезжают, даже не ночуют. Основные репетиции я буду проводить в Петербурге.

- Почему важно прийти на концерт 12 декабря? Что нового слушатель сможет открыть для себя в музыке Рахманинова, Прокофьева и Элгара?

- Во-первых, конечно, важно быть на концерте, потому что в Псков приезжает оркестр Мариинского театра - самый известный оркестр не только в нашей стране, но и один из самых лучших оркестров мирового уровня. Это коллектив, который нужно слушать вживую, имея такую возможность, что бы не исполнялось. И, конечно, здесь вопрос и другого выбора: если вы осознаете, что имеются белые пятна в познании себя, истории своей страны, если рамки окружающей бытовой действительности не устраивают вас, если есть стремление узнать больше о вечном и его отражении в музыке - приходите в БКЗ филармонии 12 декабря.

Предстоящий концерт - замечательная возможность не только расширить кругозор, но и получить очень сильные впечатления, которые от этой музыки неизбежны. Я убежден, даже человека, далекого от классической музыки, эта программа, в исполнении одного из лучших оркестров мира, не сможет оставить равнодушным. Не говоря о том, что и 5-я Прокофьева и «Симфонические танцы» прозвучат в Пскове впервые.

Как я уже говорил, особое место в программе занимают «Симфонические танцы» Рахманинова - одно из самых загадочных и совершенных сочинений в истории музыки. Датированное 1940 годом, последнее сочинение находившегося в эмиграции гения (законченное, кстати, в тот же год что и «Мастер и Маргарита», роман, который тоже оказался последним в творческом пути Михаила Булгакова) - скрывает в себе множество пластов и загадок, многие из которых до сих пор невозможно дешифровать. Однако среди них есть и те, которые поддаются вполне доказуемому толкованию. Как и те, понимание которых возможно только при погружении в атмосферу музыки и контекст эпохи.

22 ноября в 19 часов мы решили устроить встречу в филармонии, посвященную «Симфоническим танцам». Я расскажу об этом сочинении, о символах, цитатах и аллюзиях. Это новый формат: неформальное общение с нашими слушателями о музыке предстоящего концерта. Я надеюсь, разделив часть своего опыта понимания этой музыки с гостями нашей встречи, я смогу заинтересовать сомневающихся и дать новую пищу для размышления уверенным. Приглашаю всех, кто хочет пообщаться, в БКЗ.

Напомним, начало встречи с дирижером Николаем Хондзинским 22 ноября в 19.00. Встреча пройдет в БКЗ филармонии.

Вход свободный.

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