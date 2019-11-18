Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Все на «Чиполлино»!
«Идеальный свидетель». 2 января
Чехов в «Деле Луначарского»
Новогодняя афиша
Песнопения христианского мира
История любви от Куценко
7САМУРАЕВ: Предчувствие беды
ещё Из первых уст 18.11.2019 12:490 Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич: «Я сделал крылья и летал» – это спектакль для семейного просмотра 20.11.2019 08:360 Это коллектив, который нужно слушать вживую: Николай Хондзинский о концерте Мариинки в Псковской филармонии 18.11.2019 13:361 Николай Хондзинский пригласил юных псковичей на сказку «Чиполлино» 18.11.2019 12:490 Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич: «Я сделал крылья и летал» – это спектакль для семейного просмотра 11.11.2019 16:181 Дмитрий Месхиев: Труппа Псковского театра за три года «расцвела», потому что побывала в руках разных режиссеров 11.11.2019 13:454 Стартап для Псковского драмтеатра еще не завершен - Дмитрий Месхиев
Сцена / Из первых уст

Это коллектив, который нужно слушать вживую: Николай Хондзинский о концерте Мариинки в Псковской филармонии

20.11.2019 08:36|ПсковКомментариев: 0

Прокофьев, Элгар и Рахманинов: 12 декабря в большом концертном зале Псковской филармонии состоится грандиозный концерт с участием симфонического оркестра Мариинского театра. Псковичи услышат жемчужины классической музыки XX века. Почему этот концерт нельзя пропустить, мы поговорили с Николаем Хондзинским, который встанет в этот день за дирижерский пульт.

- Николай, по какому принципу вы формировали программу концерта? Почему были выбраны именно эти произведения?

- В первую очередь, для меня было важно, чтобы 12 декабря на псковской сцене прозвучали «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова. Эта музыка никогда не звучала в Пскове. Для меня это возможность почувствовать образ и услышать отзвук империи, которую иначе мы никак не можем ощутить сейчас. Той империи, в которой Рахманинов жил и которую пронес сквозь всю свою жизнь. Находясь в эмиграции, он особенно тонко и болезненно переживал потерю своей России.

5-я симфония Прокофьева, которая прозвучит в 1-м отделении концерта - одна из моих любимых у Сергея Сергеевича. Это симфония военного времени, при этом она наполнена удивительным светом, такой особой прокофьевской чистотой.

Оба эти произведения воспринимаются мной как отзвуки империи. «Симфонические танцы» - последнее произведение Рахманинова. Когда я впервые осознал, что оно написано в 1940 году, у меня был шок: ведь это время, когда уже прозвучала 5-я симфония Шостаковича, практически скоро выйдет из под пера 7-я симфония. Когда уже вовсю звучала и даже отзвучала музыка Мосолова и других авангардистов, о которых сейчас и не вспоминают. И такое ощущение, что между этими сочинениями - столетия. Не только по языку, по образам, которые несет эта музыка.

Музыка Прокофьева - оттуда же, из ушедшей навсегда эпохи. Музыка, которая словно из Китежа звучит сегодня.

- Как в эту программу попали «Вздохи» для струнных, арфы и органа Элгара?

- Элгар выбрал для своей миниатюры итальянское слово Sospiri. Переводить его однозначно как «вздохи» не совсем корректно, в особенности, потому что это название автором сокращено. Скорее это должно быть «вздохи любви»  «Soupir d’Amour», как первоначально было задумано. Это лирика, глубокая, красивая, очень интимная. Музыка от сердца. Написанная в начале века, в 1914 году, накануне мировых катастроф, композиция Элгара удивительно коррелирует с симфонией Прокофьева и «Танцами» Рахманинова. Возможно, еще раз подтверждая правоту предыдущего тезиса об отголосках другой эпохи, об отзвуках утраченного миром мира.

- «Sospiri» - произведение для струнных, арфы и органа. Мы действительно услышим на концерте 12 декабря орган?

- В партитуре автором указано Harmonium (Organ) ad libitum, то есть «по желанию», «по собственному усмотрению». В нашем случае это будет хороший синтезатор, который вполне заменяет орган по смыслу - это не сольный инструмент в произведении Элгара.

- Что вы ждете от новой работы с коллективом Мариинки? Есть ли волнение?

- Здесь речь не идет о волнении в смысле нервозности. Я, скорее, могу сказать, что работать с такими музыкантами очень волнительно в творческом смысле. От этого коллектива заряжаешься энергией, с ним можно добиться потрясающего результата в музыке. Так что это волнение скорее от предвкушения вновь разделить сцену с этими потрясающими музыкантами.

- Не было ли идеи провести профессиональный мастер-класс для псковских музыкантов, поделиться опытом?

- Пока, к сожалению, этого не позволяет сделать логистика их приезда. Они находятся в Пскове очень недолго, невозможно ничего, кроме концерта, включить в срок пребывания здесь. Мы думали и о возможности мастер-класса для детей, студентов колледжа, но пока это все нереально. Оркестр приезжает, мы проводим короткую акустическую репетицию и сразу после концерта они уже уезжают, даже не ночуют. Основные репетиции я буду проводить в Петербурге.

- Почему важно прийти на концерт 12 декабря? Что нового слушатель сможет открыть для себя в музыке Рахманинова, Прокофьева и Элгара?

- Во-первых, конечно, важно быть на концерте, потому что в Псков приезжает оркестр Мариинского театра - самый известный оркестр не только в нашей стране, но и один из самых лучших оркестров мирового уровня. Это коллектив, который нужно слушать вживую, имея такую возможность, что бы не исполнялось. И, конечно, здесь вопрос и другого выбора: если вы осознаете, что имеются белые пятна в познании себя, истории своей страны, если рамки окружающей бытовой действительности не устраивают вас, если есть стремление узнать больше о вечном и его отражении в музыке - приходите в БКЗ филармонии 12 декабря.

Предстоящий концерт - замечательная возможность не только расширить кругозор, но и получить очень сильные впечатления, которые от этой музыки неизбежны. Я убежден, даже человека, далекого от классической музыки, эта программа, в исполнении одного из лучших оркестров мира, не сможет оставить равнодушным. Не говоря о том, что и 5-я Прокофьева и «Симфонические танцы» прозвучат в Пскове впервые.

Как я уже говорил, особое место в программе занимают «Симфонические танцы» Рахманинова - одно из самых загадочных и совершенных сочинений в истории музыки. Датированное 1940 годом, последнее сочинение находившегося в эмиграции гения (законченное, кстати, в тот же год что и «Мастер и Маргарита», роман, который тоже оказался последним в творческом пути Михаила Булгакова) - скрывает в себе множество пластов и загадок, многие из которых до сих пор невозможно дешифровать. Однако среди них есть и те, которые поддаются вполне доказуемому толкованию. Как и те, понимание которых возможно только при погружении в атмосферу музыки и контекст эпохи.

22 ноября в 19 часов мы решили устроить встречу в филармонии, посвященную «Симфоническим танцам». Я расскажу об этом сочинении, о символах, цитатах и аллюзиях. Это новый формат: неформальное общение с нашими слушателями о музыке предстоящего концерта. Я надеюсь, разделив часть своего опыта понимания этой музыки с гостями нашей встречи, я смогу заинтересовать сомневающихся и дать новую пищу для размышления уверенным. Приглашаю всех, кто хочет пообщаться, в БКЗ.

Напомним, начало встречи с дирижером Николаем Хондзинским 22 ноября в 19.00. Встреча пройдет в БКЗ филармонии.

Вход свободный.

Приобрести билеты на концерт можно ЗДЕСЬ >>>

Теги: #БКЗ #Николай Хондзинский #Мариинский театр
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
20.11.2019, 12:290 В Пскове пройдут Дни норвежской культуры 20.11.2019, 12:250 Фильм «Середина 90-х» покажут в псковском киноклубе Videodrome 20.11.2019, 08:360 Это коллектив, который нужно слушать вживую: Николай Хондзинский о концерте Мариинки в Псковской филармонии 19.11.2019, 12:120 Встреча с Николаем Хондзинским пройдет в псковской филармонии 22 ноября
19.11.2019, 11:010 Настоящее Новогоднее волшебство предлагает Псковский театр кукол своим зрителям 18.11.2019, 15:101 Лирическую комедию «Идеальный свидетель» в исполнении звезд театра и кино увидят псковичи 2 января 18.11.2019, 14:102 В Пскове прошел Патриарший международный фестиваль «Песнопения христианского мира» 18.11.2019, 13:361 Николай Хондзинский пригласил юных псковичей на сказку «Чиполлино»
18.11.2019, 12:490 Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич: «Я сделал крылья и летал» – это спектакль для семейного просмотра 16.11.2019, 10:420 Псковичам показали спектакль «Гарольд и Мод». ФОТО 15.11.2019, 14:010 «Что далее? А далее зима…» - Псковский театр драмы представляет декабрьскую и новогоднюю праздничную январскую афишу 13.11.2019, 16:560 Спектакль о любви с Гошей Куценко в главной роли увидят псковичи 3 декабря
13.11.2019, 14:431 Псковская Театрально-концертная дирекция предлагает костюмы в аренду 13.11.2019, 12:300 14 ноября в Пскове «Детская литературная Филармония» наградит победителей первого конкурса 13.11.2019, 08:510 Филармония предложила псковичам новый формат общения 12.11.2019, 17:300 Что покажут в кинотеатрах Псковской области на Новый Год, рассказали в Театрально-концертной дирекции
11.11.2019, 19:220 «7САМУРАЕВ» глазами Александра Донецкого 11.11.2019, 17:354 Псковский драмтеатр приостанавливает гастрольную деятельность 11.11.2019, 16:181 Дмитрий Месхиев: Труппа Псковского театра за три года «расцвела», потому что побывала в руках разных режиссеров 11.11.2019, 15:531 Пушкинский театральный фестиваль в Пскове могут перенести с февраля на начало июня
11.11.2019, 13:454 Стартап для Псковского драмтеатра еще не завершен - Дмитрий Месхиев 11.11.2019, 13:221 Дмитрий Месхиев оценил шансы победы псковского «Ревизора» в «Золотой маске» 11.11.2019, 12:435 Кому-то нравится арбуз, кому-то свиной хрящик — Дмитрий Месхиев о вкусах псковского зрителя 11.11.2019, 11:501 Дмитрий Месхиев о спектакле 7САМУРАЕВ: Мы осознанно пошли на этот эксперимент
09.11.2019, 11:099 7САМУРАЕВ: Предчувствие беды 08.11.2019, 11:370 Диана Арбенина и «Ночные снайперы» исполнят лучшие хиты на концерте в Пскове 07.11.2019, 16:060 «День короткометражного кино-2019» пройдет в районных кинотеатрах Псковской области 06.11.2019, 15:110 Псковский фестиваль русской музыки вошел в число победителей регионального этапа премии «События России-2019»
03.11.2019, 14:124 В Пскове выступит легендарный Кубанский казачий хор 01.11.2019, 17:010 Комедию «Просто Бэби» покажут в Псковской филармонии 01.11.2019, 15:400 Две баннерные выставки, посвященные псковскому зодчеству, откроются 4 ноября у стен Псковского Кремля 01.11.2019, 10:261 В День Народного Единства региональная киносеть разбавит свой репертуар исторической постановкой «Смута»
31.10.2019, 16:050 Спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» отмечен Экспертным советом фестиваля «Золотая маска» 31.10.2019, 15:530 Стало известно, какие актеры Псковского драмтеатра номинированы на премию «Золотая маска» 31.10.2019, 15:270 Дмитрий Месхиев: Спектакль 7САМУРАЕВ будет, как минимум, очень красивым 31.10.2019, 15:220 Сергей Чехов: 7САМУРАЕВ - история о том, чтобы перестать рефлексировать по поводу обрушившихся надежд
31.10.2019, 14:535 Псковский «Ревизор» номинирован на театральную премию «Золотая маска» 30.10.2019, 16:260 Историю о судьбоносной встрече двух одиноких людей покажет Кишиневский драматический театр в ноябре в Пскове 29.10.2019, 11:120 Выставка, посвященная проблеме бездомности, откроется в галерее «Цех» 28.10.2019, 13:320 Псков принял эстафету Всероссийского театрального марафона от Санкт-Петербурга
28.10.2019, 13:190 Диана Арбенина и «Ночные снайперы» выступят в БКЗ Псковской областной филармонии 27.10.2019, 15:051 В Псковском драмтеатре прошел спектакль «Энергичные люди». ФОТО 27.10.2019, 13:470 Неделя французского кино завершается в Пскове 26.10.2019, 19:170 В Псковском театре кукол прошла премьера сказки-фантазии «Питер Пэн». ФОТО
26.10.2019, 08:281 Ягодка опять 25.10.2019, 17:350 Псковичей приглашают в драмтеатр на «Снежную Королеву» 25.10.2019, 14:3528 Предложили интересную работу в Москве: Людмила Цишковская покидает должность директора Псковского драмтеатра 25.10.2019, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского»
24.10.2019, 13:420 Спектакль «Макбет» покажут сегодня в рамках Театральной олимпиады 24.10.2019, 12:510 В Псковском театре кукол состоится премьера спектакля «Питер Пэн» 24.10.2019, 12:154 «Признание»: Союз театральных деятелей признал «Ревизора» лучшим спектаклем года 23.10.2019, 21:520 Псковская область одной из первых присоединилась к проекту «КиноДетство.рф Платформа равных возможностей»
23.10.2019, 18:160 Фильм о школьном волонтерском движении покажет региональная киносеть в рамках акции «День Доброй Воли» 22.10.2019, 14:202 Консул Франции в Санкт-Петербурге откроет Неделю французского кино в Пскове 22.10.2019, 13:440 Юных псковичей приглашают в «Детскую литературную филармонию» 22.10.2019, 12:230 Необычный спектакль-путешествие «Тысячелистник» пройдет в галерее «ЦЕХ» в дни школьных каникул
22.10.2019, 11:390 Кишиневский драмтеатр покажет в Пскове комедию «Гарольд и Мод» и сказку «Снежная королева» 21.10.2019, 16:020 Премьера бэби-спектакля «Я сделал крылья и летал» прошла в Пскове. ФОТО 21.10.2019, 11:090 Большой юбилейный концерт ансамбля «Псков». ФОТО 18.10.2019, 18:390 Псков примет Всероссийский театральный марафон
18.10.2019, 18:140 Новые музыкальные инструменты поступят в Псковскую областную филармонию 18.10.2019, 16:280 Финансовая и юридическая свобода важна для развития Псковской областной филармонии - директор учреждения 18.10.2019, 16:010 Возможность выхода Псковского симфонического оркестра на федеральный уровень реальна - директор областной филармонии 18.10.2019, 15:480 Подстрочник с Елизаветой Барышниковой. ВИДЕО
18.10.2019, 15:130 Елизавета Барышникова: Симфонический оркестр - главный символ перемен в Псковской филармонии 18.10.2019, 14:181 Александр Либ остается в Псковской филармонии в качестве солиста-вокалиста 18.10.2019, 14:110 Елизавета Барышникова: Псковская областная филармония начала зарабатывать 18.10.2019, 13:445 Елизавета Барышникова: У Псковской областной филармонии сейчас есть собственное лицо
18.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Елизаветой Барышниковой 17.10.2019, 14:462 Падают листья, и вместе с ними цены - Псковский театр драмы напоминает о скидках на спектакли ноябрьской афиши 17.10.2019, 12:410 Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич рассказала о готовящемся в Пскове бэби-спектакле «Я сделал крылья и летал» 16.10.2019, 11:510 Солистка Елена Федина об ансамбле «Псков»: Все мы заражены одним - русской музыкой
15.10.2019, 19:363 Если Александр Иванович принял такое решение, мы не в силах его остановить - руководство филармонии об уходе Александра Либа с поста руководителя ансамбля «Псков» 15.10.2019, 15:041 Виктор Яковлев: 40 лет на псковской сцене 15.10.2019, 14:033 В ансамбле «Псков» сегодня играют круче, я не преувеличиваю - Александр Либ 15.10.2019, 12:430 Николай Хондзинский: Гала-концерт в честь 75-летия Псковской филармонии – это праздник музыки для наших слушателей
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru