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Авторам удалось соединить историю и художественную образность - митрополит Тихон (Шевкунов) о спектакле Псковского драматического театра

Сегодня, 7 декабря, Псковский драмтеатр представил литературно-музыкальную композицию, посвященную утраченным псковским храмам. Спектакль-концерт завершает фестиваль «Псков в истории православия в России».

По завершению премьеры митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) поделился своими впечатлениями о спектакле.

«Постановка замечательная, - сказал, в частности, он. - Перед авторами была поставлена необычайно сложная задача - совместить историю и ту художественную образность, без которой спектакль не может получиться. Я бы хотел поздравить авторов спектакля с тем, что такое живое соединение достигнуто. Произошло самое главное: зритель и воспринимает чрезвычайно важную историческую информацию, и в тоже время все облечено в очень сильные и доходчивые образы. Остаётся самое-самое благодарное впечатление».

Добавим, что спектакль также посетили экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак и секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы РФ Александр Козловский.

Зрители увидели музыкально-литературную композицию, где нашлось место и древним песнопениям, и полемике историка и богослова, и рассказам об истории от лица храмов, и видеоарту, и мэппингу. В постановке приняли участие артисты Псковского драматического театра и мужской фольклорный ансамбль «Будимир».