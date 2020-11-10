Общественный пресс-центр ПЛН: Победа Псковского драмтеатра в фестивале «Золотая маска»

В пятницу, 13 ноября, в 14:30 общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет онлайн-брифинг, посвященный победе артистки Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дарьи Чураевой в театральной премии «Золотая маска».
Что означает для псковского театра победа в главной театральной премии? Открывает ли это перед театром новые перспективы или это просто некий престижный статус сам в себе и приятная галочка в резюме театра и его конкретной актрисы?
Стала ли номинация и победа неожиданностью? Когда пройдет вручение премии «Золотая маска» и в каком формате? Будет ли это событие как-то отмечаться на региональном уровне? Нет ли в планах ТКД привезти в Псков на гастроли других лауреатов премии «Золотая маска» этого года?
Чем сейчас в условиях пандемии живет псковский театр? Проводятся ли сейчас репетиции и ведется ли подготовка традиционных новогодних мероприятий?
Об этом мы попросим рассказать спикеров пресс-конференции:
• художественного руководителя Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрия Месхиева
• актрису Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дарью Чураеву