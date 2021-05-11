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Хуго Эрикссен: В артистах Псковского драмтеатра нет провинциальности

В артистах Псковского драмтеатра нет провинциальности. Такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове Хуго Эрикссен, режиссер спектакля «Смерть Тарелкина», премьера которого состоится 12 мая.

Гость студии рассказал, что за время работы с псковской труппой не испытывал никаких проблем. «Я увидел в псковских артистах и открытость, и опыт, и талант, и, что важно, отсутствие какой-либо провинциальности. Не хочу никого обидеть, но иногда культура сценического исполнения отличается и в театрах некоторых городов, отдаленных от столичных, иногда все стремятся к наигрышу, не изысканным и дурным сторонам актерского существования», - пояснил Хуго Эрикссен. В Пскове, по его словам, «это абсолютно отсутствует».

«Здесь опытная, дисциплинированная и талантливая труппа, с которой мне удалось быстро найти общий язык, причем, как с молодыми актерами, так и с корифеями», - отметил режиссер. В частности, он отдельно поблагодарил заслуженного артиста России Виктора Яковлева за открытость, взаимопонимание и азарт.