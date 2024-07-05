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Территорию Псковского кремля обработают от клещей

Санитарная обработка будет проводиться на территории Псковского кремля 10 июля с 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Уважаемые гости Псковского кремля, в связи с подготовкой к фестивалю "Довмонт Псковский" сегодня, 10 июля, с 19:00 будет проводиться обработка территории мероприятия от клещей», - сообщили в музее.

Площадь обработки полностью совпадает с картой фестиваля.

«Просим учитывать это при посещении музея. И ждем вас на фестивале "Довмонт Псковский" 13 июля!» - добавили в музее-заповеднике.

Напомним, фестиваль проходит при поддержке Российского военно-исторического общества.