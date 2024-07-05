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Фестиваль-праздник хореографического искусства соберет поклонников народного творчества осенью в Пскове

Региональный фестиваль хореографического искусства, посвященный творчеству известного на Псковщине хореографа и педагога Владимира Максимова, пройдет в Пскове в ноябре. Как Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы, фестиваль — значимое событие для Псковского региона, в котором бережно хранят уникальные образцы народной хореографии.

Владимир Максимов создал хореографический коллектив (в 1971 году создан ансамбль «Русские узоры), являющийся и по сей день носителем традиций танцевального народного творчества, что в целом способствует развитию народной танцевальной культуры Псковщины, рассказали в Доме офицеров Пскова.

Мероприятия фестиваля хореографического искусства позволят расширить грани культурного сотрудничества: его участники обменяются ценным опытом, познакомятся с традиционными и современными формами популяризации народной культуры, в первую очередь, среди молодежи, подчеркнули организаторы.

В программе фестиваля цикл мероприятий, объединенных целью повышения доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране, начиная с малой Родины. Инициаторами и организаторами фестиваля выступают АНО «Центр талантов» и МБУК «Дом офицеров». Реализация проекта стала возможной при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: комитет по культуре Псковской области

Для участия в мероприятиях фестиваля приглашаются коллективы и отдельные исполнители традиционной и народной хореографии. Возраст участников — от 7 лет. Творческим подарком и наглядным примером сценического мастерства станет выступление Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля песни и пляски Донских казаков имени А. Квасова.

«С сегодняшнего дня подготовка фестиваля-праздника хореографического искусства активно стартует, объявляется начало сбора заявок на участие в конкурсных мероприятиях, объединенных темой танцевального народного творчества», – отметили организаторы фестиваля.

Ознакомиться с программой мероприятий и подать заявки можно на официальном сайте АНО «Центр талантов» и Дома офицеров.