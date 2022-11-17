Сцена / Из первых уст

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Дмитрием Месхиевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - художественный руководитель, директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

Вместе с ведущим Максимом Костиковым он подведет итоги 2022 года: каким он был для театра, какие премьеры и успехи принес, с какими проблемами пришлось столкнуться коллективу. Также директор театра поделится планами на 2023 год.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и задавайте вопросы Дмитрию Месхиеву.

Напомним, «Обратный отсчет» - это традиционный ежегодный проект «ПЛН FM», в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

Трансляция завершена.