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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о «Золотых масках» «Морфия»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гостями нового выпуска станут художественный руководитель - директор псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев и актриса Наталья Петрова. Ведущий Максим Костиков обсудит с ними громкую победу псковского драмтеатра в Национальной театральной премии «Золотая маска».

22 апреля стало известно, что спектакль «Морфий» режиссера Антона Федорова по рассказам Михаила Булгакова стал лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» в двух номинациях. Антон Федоров и Александр Стройло отмечены за «Лучшую работу художника по костюмам», а Наталья Петрова получила «Золотую маску» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

Как актриса относится к этой победе и как ее воспринял коллектив псковского театра? Какие премьеры ждут псковского зрителя в новом сезоне? С чем связана плохая акустика на Большой сцене драмтеатра? Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена