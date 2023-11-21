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«Ленинградская» симфония и брасс-концерт прозвучат в Пскове

Легендарная седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича прозвучит в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда в БКЗ Филармонии в Пскове 28 января. Об этом сообщили гости студии радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Дирижер губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Верховен отметил, что тематика «Ленинградской» симфонии Шостаковича важна и своевременна.

«Дирижировать будет Алексей Репников. Тематика фестиваля Валерия Халилова и тематика "Ленинградской" симфонии важна и своевременна в настоящий момент. Написанная во время блокады и исполненная впервые там же, симфония стала символом победы нашей страны. И этот концерт обязателен к посещению, так как симфония Шостаковича будет исполнена в Пскове впервые. Большого человеческого ресурса требует исполнение этого произведения и расширенного состава оркестра. Это масштабное произведение длится по времени больше часа. Нельзя упускать возможность посетить такой концерт», - сообщил Алексей Верховен.

Директор Псковской областной филармонии Марина Николаева добавила, что уникальность исполнения седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича в Пскове в том, что в ней примут участие 15 музыкантов из Китая.

Она также поделилась особенностями проведения грядущего брасс-концерта. «Большой брасс-концерт состоится в БКЗ Филармонии 27 января. Концерт станет центральным мероприятием нового проекта учреждения "Международный Псковский брасс-фестиваль". В описании к событию есть слова "с китайским акцентом", это значит, что в филармонию приедут музыканты-духовики, студенты консерватории из Китая, а также китайские студенты, обучающиеся в музыкальных консерваториях в России. Многие музыканты из Китая специально приезжают получать музыкальное образование в Россию, так как педагогическая составляющая нашего образования всемирно известна. На концерте будет представлено три китайских брасс-квинтета и брасс-квинтет Псковского областного колледжа искусств, сформированный специально для выступления на международном фестивале», - поделилась Марина Николаева.

Кроме того, она рассказала о том, что студенты из Китая проведут неделю в Пскове в рамках арт-резиденции. Они будут участвовать в репетициях, а руководить этим будут известные российские педагоги-наставники, музыканты с большим концертным опытом, солисты Мариинского и Михайловского театров. Итогом репетиций станет совместное исполнение музыкальных программ.

«Большой брасс-концерт станет совместным выступлением маститых и начинающих исполнителей», - заключила спикер.