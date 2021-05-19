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Псковичи смогут купить книгу Вениамина Смехова с автографом на творческом вечере

Псковичи смогут купить книгу Вениамина Смехова «Жизнь в гостях» с автографом на творческом вечере писателя в Псковском театре драмы 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Моя книга о путешествиях: по годам и городам, по спектаклям и фильмам, по моей биографии. В книге — восемь больших глав, посвященных восьми десятилетиям — от 1940-го до 2020-го. Это история времени и места, в которое и в котором автору довелось жить. Жизнь — коллаж и книга — коллаж, я живо чувствую единство ее сюжета», – пишет Вениамин Смехов в предисловии.

В 2020 году артисту исполнилось 80 лет. В театре подчеркнули, что возраст солидный и требующий подведения каких-то итогов, но юбилейные концерты отменились из-за пандемии. Мысли, не озвученные перед публикой, вылились в почти 900-страничную книгу «Жизнь в гостях».

В этой книге речь идет обо всем, что случилось с автором с 1940 года по сегодняшний день. В ней рассказ о послевоенной Москве, об учебе в театральном институте и встречах с легендарными учителями – Владимиром Этушем, Цецилией Мансуровой, Владимиром Шлезингером.

Одна из глав книги посвящена Театру на Таганке – спектаклям, режиссеру Юрию Любимову, знакомству с Лилей Брик и Николаем Эрдманом. Вениамин Смехов вспоминает выдающихся коллег – Владимира Высоцкого, Леонида Филатова, Аллу Демидову.

Немалая часть книги посвящена кино. Речь идет о многих фильмах – от дебюта Вениамина Смехова в картине «Служили два товарища» до «Земли Эльзы», снятой на Алтае в 2019 году. Конечно, автор не мог обойти вниманием и любимый несколькими поколениями советских и российских кинозрителей фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» и своих друзей – Михаила Боярского, Валентина Смирнитского, Игоря Старыгина, рассказали в театре.

Но книга эта не только о прошлом, она и о настоящем – о путешествиях по разным странам, о постановках оперных и драматических спектаклей в Германии, Голландии, США и Израиле; о новом актерском опыте рядом с молодыми актерами «Гоголь-центра» в спектакле «Сестра моя жизнь. Борис Пастернак»; о выходе на сцену с Чулпан Хаматовой, Ксенией Раппопорт, Евгением Мироновым в спектакле «Иранская конференция» в Театре Наций.

Напомним, что 1 июня на большой сцене Пушкинского театра Вениамин Смехов выступит со своей программой «Несерьезная исповедь», в которую вошли стихи любимых авторов артиста – Маяковского, Северянина, Пастернака, Саши Черного, Бродского, Высоцкого, рассказ о закулисной жизни Театра на Таганке, воспоминания времен «Трех мушкетеров» и произведения драматурга, поэта, сценариста Николая Эрдмана.

Купить билеты можно в кассе и на официальном сайте театра.