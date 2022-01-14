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Елизавета Барышникова покидает пост директора псковской филармонии

Елизавета Барышникова покидает пост директора Псковской областной филармонии . Об этом она сообщила в социальной сети «Фейсбук».

Фото: страница Елизаветы Барышниковой в соцсети «Фейсбук»

«Я ухожу с поста директора Псковской областной филармонии и переезжаю в Москву. Попозже я обязательно расскажу, где я буду работать и зачем! Кусок своего сердца я оставляю в Пскове с филармонией: с моей командой, проектами и зрителями. 4 года роста, развития, а главное, результатов - не всем так везет с работой», - написала Елизавета Барышникова.

Директор псковской филармонии отметила, что теперь ей «нужно двигаться дальше». «Вот такие новости, просьба до слез не доводить решение мне далось непросто», - заключила Елизавета Барышникова.

В комментариях она уточнила, что идет «на повышение и в другую сферу», то есть не останется в сфере культуры.