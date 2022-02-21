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Первое видео проекта «Псковские народные сказки» доступно к просмотру

Комитет по культуре Псковской области совместно с Театрально-концертной дирекцией региона представил новый проект «Псковские народные сказки». В его рамках в течение года выпустят 20 серий красочных кукольных видеоспектаклей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции

«Каждая серия представляет собой одну адаптированную псковскую сказку из собраний Псковского областного центра народного творчества. Понятные сюжеты и яркие герои привлекут маленьких зрителей и понравятся родителям», - рассказали в ТКД.

Первая сказка «Три рубля» о коварном волшебнике и внимательном внучке уже доступна к просмотру.

Режиссер-постановщик Нина Витковская

Звукорежиссер Дмитрий Волхонов

Актеры-кукольники Юлия и Николай Зубрилины

Художник-кукольник Мария Воробьева

Операторская группа - TM VIDEOMAKING.