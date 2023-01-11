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Псковская областная филармония запускает серию творческих встреч «Путь, выбранный однажды...»

Псковская областная филармония запускает серию мастер-классов и творческих встреч с именитыми артистами-народниками «Путь, выбранный однажды...». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Приглашенными исполнителями станут солисты ведущих народных коллективов страны, преподаватели вузов, ссузов и детских школ искусств Москвы, лауреаты и члены жюри многочисленных Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей. Проект нацелен на сохранение и развитие традиций исполнительства на русских народных инструментах, профориентацию учащихся и студентов музыкальных школ и колледжа искусств.

И уже 15 января состоится первая творческая встреча - с ведущим солистом государственного академического ансамбля «Россия» имени Л. Зыкиной, музыкантом и мастером игры на балалайке Олегом Пискуновым.

«Зрители смогут не только насладиться выступлением артиста, но и принять участие в мастер-классе, на котором музыкант поделиться своим опытом и мастерством. Каждый участник сможет задать вопросы исполнителю о его творческом пути», – рассказали в дирекции.

Встреча состоится 15 января в 13:00 в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Вход на мероприятие свободный.

Проект реализуется при финансовой поддержке правительства Псковской области.