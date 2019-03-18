Сцена / Спектакли

Премьера спектакля «R.E.P.L.I.C.A.» состоялась в Псковском драмтеатре. ФОТО

6 апреля на малой сцене Псковского драмтеатра состоялась премьера спектакля «R.E.P.L.I.C.A.» - фантастической мелодрамы по пьесе «Хуманитас Инжиниринг».

Камерный спектакль Псковского театра драмы решен в необычном жанре фантастической мелодрамы. Но он придется по душе не только любителям фантастики. Не исключено, что на спектакле женщины откроют для себя нечто новое о мужчинах, а мужчины - о женщинах. Темы любви, поиска идеального спутника или спутницы жизни, одиночества и стремления его преодолеть остаются актуальными во все эпохи, вне зависимости от уровня развития технической мысли. А лихо закрученный сюжет пьесы будет держать вас в напряжении до самого финала.

Пьесу современного российского автора Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг» уже ставили с успехом МХТ им. Чехова, петербургский Театр на Васильевском, нижегородский театр «Комедiя», Астраханский драматический театр. В Пскове за нее взялся московский режиссер Александр Баркар. Среди его прежних работ - «Вий» и «Полвосьмого» в Театре на Таганке, «Затейник», «Я хочу в школу» и «Минуты тишины» в Российском академическом молодежном театре, аудиоспектакли, созданные для радио «Культура», и многие другие постановки.

Для зрителей 16+.