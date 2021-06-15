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Комедию о Блоке и его жене представит Псковский драмтеатр в октябре

16.09.2021 15:49|ПсковКомментариев: 0

Новую комедию о поэте Александре Блоке и его жене, Любови Менделеевой, покажет Псковский драмтеатр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

В октябре в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина премьера – ироничная комедия «Пленные духи», почти анекдот, в постановке Айрата Абушахманова, заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан, лауреата Государственной премии Республики Башкортостан, главного режиссера Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури.

«Пленные духи» – современная пьеса известных российских драматургов братьев Пресняковых. Этот изящный анекдот рассказывает о первой встрече Александра Блока и Любови Менделеевой.

«Блок тщетно высматривает в подмосковных сумерках свою Прекрасную Даму. Андрей Белый является к молодому поэту с инспекцией – кто прототип его идеальной возлюбленной, которую Блок воспевает в стихах? В поисках прекрасной незнакомки герои оказываются в доме Дмитрия Ивановича Менделеева и его скромницы-дочери. Братья Пресняковы неожиданно и дерзко сделали хрестоматийных персонажей героями озорной комедии, едва ли не водевиля. Все живы, все веселы, все счастливы. "До желанного водораздела, до вершины великой весны, до неистового цветенья оставалось лишь раз вздохнуть…"» - рассказали в драмтеатре.

Олег и Владимир Пресняковы – одни из самых модных и востребованных российских драматургов. Их пьесы идут не только в российских столичных театрах, но и в Англии, США, Испании, Германии. Оба драматурга – кандидаты наук, Олег Пресняков в свое время защитил диссертацию по творчеству Андрея Белого. Досконально зная литературу Серебряного века, в пьесе «Пленные духи» авторы позволяют себе поиграть с историческими и фактами, сделав Александра Блока, Андрея Белого, Любовь Менделееву и Дмитрия Ивановича Менделеева героями изысканного литературного анекдота.

В главных ролях в спектакле: народный артист России Владимир Свекольников, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев, Максим Плеханов, Валентина Банакова, Александр Овчаренко, Екатерина Миронова.

Айрат Абушахманов – главный режиссер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури, заслуженный деятель искусств Башкортостана, режиссер десятков спектаклей в разных театрах страны, постановщик титулованного спектакля «Зулейха открывает глаза» (спектакль удостоен специальной премии жюри «Золотой маски»).

Над сценографией и костюмами к спектаклю работает Альберт Нестеров – заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии Республики Башкортостан, лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая маска», главный художник Башкирского драмтеатра, оформивший полсотни спектаклей в разных театрах страны.

Спектаклем «Пленные духи» Псковский театр драмы начинает реализацию программы, связанной с национальными театрами России. Напомним, что в этом сезоне Псковская драма планирует сотрудничество с несколькими режиссерами, представляющими национальные театры.

Премьера спектакля «Пленные духи» состоится на большой сцене Псковского драмтеатра 9, 10 и 27 октября. Билеты уже в продаже в кассе и на сайте театра.

Теги: #театр #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
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