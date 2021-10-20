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Показы псковского бэби-спектакля прошли в Москве

Спектаклем Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина завершился детский фестиваль современного искусства «Территория.Kids» в Москве. Два показа бэби-спектакля «Невероятные приключения голубя Петра» с аншлагами прошли на площадке образовательного центра Московского музея современного искусства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Игорь Ефименко

«Маленькие зрители живо реагировали на происходящее в спектакле, взаимодействовали с артистами, их восторженные реплики стали органичной частью истории. Малыши внимательно следили за персонажами, смеялись, аплодировали, пританцовывали, описывали происходящее ребятам, сидящим рядом. С интересом смотрели спектакль и взрослые. После показа состоялась традиционная фотосессия для зрителей с героями бэби-спектакля», - рассказали в театре.

В качестве зрителя спектакль посетила известная российская актриса Ингеборга Дапкунайте. «Детей стоит водить в театр, потому что, во-первых, это им нравится, это развлечение; во-вторых, это своего рода образование, потому что при помощи искусства можно научить ребенка прекрасным вещам; и, конечно же, чудесный спектакль, большое спасибо», - отметила она.

«Огромная благодарность Псковскому театру драмы за путешествие! Мы будем рады встретиться вновь! - оставили отзыв в аккаунте детского сада, воспитанники которого побывали на спектакле. - Этот камерный спектакль с интригующим названием “Невероятные приключения голубя Петра” повествует о странствиях обыкновенного городского голубя и открывает маленьким зрителям большой мир, в котором они совсем скоро станут полноправными жителями. Вместе мы следили за куклами, так похожими на детские игрушки, увидели северное сияние, услышали хокку у горы Фудзи и даже слетали в космос. Спектакль показывает, что мир большой, разнообразный и немного странный, а потому удивительный и прекрасный».

«Территория» – международный фестиваль-школа современного искусства, который объединяет в своей программе проекты, созданные признанными художниками со всего мира, и открывает новые имена. В этом году известный фестиваль сформировал и детскую программу, так появился детский фестиваль «Территория.Kids».

«Невероятные приключения голубя Петра» – новый бэби-спектакль Псковского театра драмы, который будет интересен детям в возрасте от 2 до 6 лет. Артисты предлагают малышам отправиться в путешествие вслед за отважным голубем по имени Петр. Вместе с героем дети знакомятся с экзотическими странами и их обитателями. Премьера спектакля «Невероятные приключения голубя Петра» состоялась в Пскове в мае этого года и уже полюбилась публике: голубь Петр стал одним из любимых персонажей маленьких зрителей, добавили в театре.