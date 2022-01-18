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Хиты и новинки сезона вошли в апрельскую афишу псковского драмтеатра

Псковский театр сформировал апрельский репертуар, в который вошли практически все репертуарные спектакли: и премьерный спектакль Дмитрия Месхиева «Случайный вальс», и новинки сезона, и театральные хиты, и детские сказки, и спектакли, отмеченные премией «Золотая маска». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

«Случайный вальс» – музыкальный спектакль художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева с участием псковских музыкантов и артистов театра. Премьера спектакля планируется 16 и 17 апреля.

Из последних премьер в апреле зрители смогут увидеть спектакли «Бовари» по известному роману Гюстава Флобера (режиссер – Дмитрий Акриш), «Дядя Ваня» Антона Чехова (режиссер – Павел Зобнин), комедию «Сережа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева, а также спектакль «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова в постановке Сергея Потапова.

Значительную часть афиши составляют постановки по классике: пушкинские «Метель» и «Пиковая дама», «Ионыч» и «Позвольте вам выйти вон!» по Чехову, гоголевский «Ревизор», «Отелло» Шекспира, «Село Степанчиково и его обитатели» по повести Достоевского.

Любителей легкого жанра театр приглашает на комедии «Пленные духи» (литературный анекдот, героями которого стали Александр Блок, Андрей Белый и химик Дмитрий Менделеев), «Очень громкая премьера» по мотивам французской пьесы и «Соседи» Александра Кладько по пьесе драматургов-одесситов.

В репертуар вошли спектакли, отмеченные национальной театральной премией «Золотая маска»: спектакль-лауреат премии в номинации «Лучшая женская роль второго плана» «Ревизор» режиссера Петра Шерешевского и спектакль-номинант премии «Река Потудань» режиссера Сергея Чехова. Последний будет сыгран как бенефис народного артиста России, заслуженного деятеля искусств Псковской области, председателя Псковского отделения СТД Юрия Новохижина по случаю его юбилея 26 апреля.

А 22 апреля театр приглашает на бенефис Ирины Смирновой. В честь ее круглой даты сыграют спектакль «Жанна» по пьесе Ярославы Пулинович. Кроме того, в репертуар апреля вошел и другой спектакль репертуара, играемый в формате «зрители на большой сцене театра», «Свидетельские показания» в постановке Семена Серзина, один из самых популярных спектаклей псковской драмы.

В музыкальной афише театра, помимо премьерного «Случайного вальса», также спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева.

Традиционно театр подготовил обширную детскую программу. В апреле театр порадует детей разных возрастов: от 2 до 4 лет («Год Жирафа», «Невероятные приключения голубя Петра»), от 4 лет («Я сделал крылья и летал»), от 6 до 10 лет («Слон и птичка»).

Касса театра работает ежедневно на улице Пушкина, 13 в Пскове с 9.30 до 21.00. Также билеты можно купить круглосуточно на официальном сайте театра. Школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет театр напоминает о возможности приобрести билеты на все спектакли по «Пушкинской карте».